Grosso incendio a Roma in un capannone: alta colonna di fumo nero (FOTO)

Grosso incendio quello divampato poco fa nella Capitale, in zona Casalotti, più precisamente in via Casal Selce. Non sono ancora chiare le cause del rogo, ma quello che è certo, stando alle foto pubblicate sui social, è che in cielo si è alzata un’alta colonna di fumo nero, ben visibile dai residenti.

Le fiamme hanno interessato un grande capannone dismesso e a prendere fuoco soprattutto immondizia, spazzatura gettata lì. Fortunatamente, non risultano esserci feriti e non è stata registrata la presenza di alcun senza fissa dimora. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno domando l’incendio. La situazione, ci spiegano, è sotto controllo, ma l’intervento è ancora in corso.

(Foto di Honorius Consilier Comunal Roma)