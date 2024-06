Grosso incendio nella notte a Roma: a fuoco ditta di trasporti | FOTO

Ancora un incendio di vaste proporzioni a Roma. Brucia nella notte una ditta di autotrasporti sulla Tiburtina, alta colonna di fumo si alza in cielo. Vigili del Fuoco al lavoro per ore per estinguere completamente le fiamme, tutti gli aggiornamenti.

Fiamme nella notte a Roma. Intorno alle ore 23.15 di ieri un grosso incendio ha interessato un capannone situato in Via Scorticabove 154, in zona Tiburtina, in corrispondenza con Via Pieve Torina. Si tratta della ditta Barone Autotrasporti. Il rogo si è rapidamente propagato arrivando a coinvolgere tutto lo stabile. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Presenti anche le Volanti della Polizia di Stato.

Incendio a Roma: a fuoco la ditta Barone Autotrasporti

Cinque le squadre operative dei Vigili del Fuoco inviate dalla Sala Operativa del Comando Provinciale. A supporto sono giunte anche 4 autobotti e quella che in gergo tecnico viene chiamata la ‘kilolitrica’ (una sorta di cisterna di grosse dimensioni, ndr). La superficie interessata dalle fiamme è stata di circa 3.000mq. I materiali contenuti all’interno sono di vario genere e si attende adesso il completamento delle operazioni per capire cosa abbia effettivamente bruciato. Fortunatamente al momento non risultano persone ferite. In fase di accertamento le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio.

La diretta dell’incendio

Il Consigliere Comunale del IV Municipio Fabrizio Montanini ha documentato in diretta l’incendio, scoppiato peraltro non distante dalla sede del Municipio. Clicca qui per vedere il video postato sui social.

https://www.facebook.com/fabriziomontaninitiburtinaivmunicipio/videos/825311609175979

