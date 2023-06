Grosso incendio sulla Tiberina, alta colonna di fumo nero (FOTO)

Grosso incendio a Roma Nord, sulla Tiberina: un’alta colonna di fumo nero è visibile in cielo, ormai da qualche minuto, e subito sui social, come accade spesso in questi casi, è partito il tam tam per capire cosa stia andando a fuoco. Al momento, le informazioni sono frammentarie e poco certe, ma sembrerebbe che il rogo sia divampato all’interno di un deposito giudiziario: almeno una ventina le auto in fiamme lì, vicino al cimitero Prima Porta. Sul posto i vigili del fuoco con sette squadre, che stanno domando, mentre scriviamo, l’incendio.

In aggiornamento

Incendio sulla Tiberina, una persona ustionata

Come ci hanno fatto sapere i vigili del fuoco, dalle 14 circa tre squadre, due autobotti e il carro schiuma, stanno intervenendo in Via Tiberina, all’altezza del civico 210. A prendere fuoco un deposito parcheggio macchine a cielo aperto. Al momento una persona è rimasta ustionata ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti di Polizia di Stato e i caschi bianchi di Roma Capitale per quanto di loro competenza.

Notizia in aggiornamento