Guasto sull’AV tra Roma e Firenze, treni cancellati e ritardi di oltre due ore

Ripercussioni da Nord a Sud per un guasto registrato sulla linea dell’Alta Velocità di Trenitalia. Tanti i convogli in ritardo, mentre Regionali e Intercity possono subire variazioni di percorso.

Al momento si registrano ritardi da un minimo di 30 minuti a oltre due ore.

Guasto sull’AV tra Roma e Firenze

Mattinata complicata per i viaggiatori e i pendolari, per via di un doppio guasto sulle linee ferroviarie italiane. Il primo si è registrato a Foligno, dove un treno Intercity ha riportato un guasto al convoglio. Le ripercussioni si sono registrate non solo in Umbria, ma da Nord a Sud.

Diversi già i treni in ritardo. Regionali e Intercity potranno subire variazioni di percorso. I treni che hanno superato il tratto di Foligno hanno registrato ritardi di oltre due ore.

I treni Frecciarossa e Intercity che stanno registrando ritardi oltre un’ora al momento sono:

FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) – Roma Termini (10:00)

FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:51)

FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

Un secondo guasto si è registrato sul treno AV PISA-ROMA. Sul posto sono intervenuti i tecnici per consentire la graduale ripresa della circolazione, che – anche in questo caso – ha registrato ritardi di oltre 30 minuti.