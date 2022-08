Ha un malore improvviso in auto e finisce la corsa contro un albero: paura per una donna

Momenti di paura per una signora colta da un malore improvviso mentre era alla guida. È andata a sbattere prima contro un’auto in sosta, terminando poi la propria corsa contro un albero. La signora — una donna di 70 anni residente a Genzano — è attualmente ricoverata presso il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani.

70enne si sente male al volante: i fatti

Siamo a Genzano. I fatti sono avvenuti lunedì pomeriggio, intorno alle 18, in via Silvestri. Come anticipato, in questo frangente una donna si è improvvisamente sentita male mentre era al volante, andando prima ad urtare un’auto in sosta e finendo poi contro un albero.

Nel sinistro, l’auto della 70enne — una Citroen C3 — è finita sul marciapiede di Via Silvestri ma fortunatamente non sono stati coinvolti pedoni. Distrutta la parte anteriore della macchina, si segnalano danni anche alla Fiat Punto che è stata presa poi in pieno dalla donna. Lievi danni inoltre anche per una terza vettura, tamponata a sua volta proprio dalla Fiat Punto.

I soccorsi

Soccorsa subito da una farmacista dalla vicina Farmacia sita in via Silvestri, sono stati poi allertati i soccorsi. Giunto sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Genzano che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area chiudendo la strada fino alle 21 per svolgere tutti i necessari rilievi.