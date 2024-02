I cani antidroga scovano mezzo chilo di droga in casa di un 21enne: arrestato

Sono stati gli strani movimenti del 21enne a insospettire i Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma. Comportamenti che hanno attirato l’attenzione dei militari che hanno deciso di tenere d’occhio quel giovane di origini russe.

Appostamenti e pedinamenti che si sono conclusi con una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento della droga e all’arresto in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I sospetti dei Carabinieri e la perquisizione domiciliare

A seguito di mirati servizi di osservazione, gli uomini dell’Arma hanno notato i movimenti sospetti del giovane, già noto per precedenti reati. Indagini minuziose che li hanno portati presso l’abitazione del 21enne in via Federico Bocchetti dove hanno deciso di eseguire una perquisizione. Un blitz, quello dei Carabinieri, effettuato la scorsa mattina, nel quale sono intervenuti in supporto anche i colleghi del gruppo cinofili del Nucleo di Santa Maria Galeria, per una più attenta ricerca dell’eventuale droga.

Con i cani antidroga i militari hanno rinvenuto mezzo chilo di stupefacente

E in breve, anche grazie all’aiuto dei cani antidroga, lo stupefacente è stato invenuto in quell’abitazione. I militari hanno, infatti, trovato ben mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti. Il rinvenimento è stato motivo sufficiente per procedere all’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato, poi condotto davanti al giudice del Tribunale di Roma, al quale ha dovuto rispondere del reato contestato e il magistrato si è pronunciato con la convalida dell’arresto. Mentre resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine contro il fenomeno della droga e proprio per questo i controlli sul territorio saranno svolti con cadenza periodica.