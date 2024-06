I nomi delle conquiste sessuali affissi nella classe del Liceo: è polemica a Roma

Monta la polemica a Roma attorno ad uno dei Licei più importanti della Capitale. Alcuni studenti del quinto anno hanno affisso in classe la lista delle loro “conquiste sessuali”. Almeno trenta i nominativi di ragazze finite nell’elenco esposto nella scuola. Insorgono i collettivi degli alunni e la Preside annuncia provvedimenti. Il caso.

“Un fatto aberrante“. Insorgono i collettivi femministi del liceo Visconti a Roma, uno dei più rinomati ed importanti della Capitale. E’ il caso del giorno e arriva direttamente dalla scuola alla vigilia, ormai, dell’esame di maturità: protagonisti dell’episodio sarebbero proprio alcuni studenti del quinto anno, pronti quindi per sostenere l’esame di Stato, che nei giorni scossi hanno affisso un elenco in classe con i nomi di alcune ragazze, circa una trentina. Ma non nomi “qualunque”: si tratta, come appurato, di studentesse con le quali avrebbero intrattenuto rapporti privati, anche intimi. Messi “in bella mostra” pubblicamente, a mo’ di trofeo.

“Ragazze trofeo”, i nomi delle conquiste nella classe del Liceo Visconti: la denuncia dei collettivi studenteschi

A rendere noto l’accaduto è stato il “Collettivo Visconti in Rosa” che attraverso una nota sui propri canali social ufficiali ha voluto denunciare il tutto per evitare che l’episodio ‘sessista’ passasse inosservato. Un fatto grave soprattutto perché è andato a ledere, violandola, la privacy delle ragazze che si sono ritrovate inserite nell’elenco apparso nella classe alla mercé di tutti.

I fatti, spiegano le femministe, risalgono ad inizio settimana:

“Il liceo Ennio Quirino Visconti è stato teatro di un grave accaduto che non deve passare inosservato, non solo in quanto singolo evento aberrante avvenuto entro le mura della nostra scuola, ma anche come fenomeno che rispecchia i meccanismi di una mentalità maschilista radicata nella nostra società che porta spesso i ragazzi a commettere impunemente azioni simili”.

La lista delle ragazze

La polemica, c’è da dire, è esplosa quasi subito e la notizia, riportata stamani praticamente da tutta la stampa, è diventata di dominio pubblico tanto che nella giornata di ieri è stata indetta un’assemblea straordinaria nel Liceo. Ma cosa è successo nello specifico? Ebbene, sulla porta di una classe del Visconti è stata affissa una lista, scritta dagli stessi ragazzi auto-citatisi nella stessa, i quali arbitrariamente hanno esplicitato, e affiancato ai loro, i nomi delle ragazze con cui erano intercorse relazioni private. Baci, effusioni, fino a rapporti intimi, questo quanto trapela dall’Istituto. Un elenco, in pratica, delle “conquiste sessuali” dei giovani. Ovvero quanto più di sessista e maschilista possa esserci.

La rabbia dei collettivi femministi: “Grave mancanza di rispetto”

La rabbia per l’accaduto è stata espressa dalle studentesse del collettivo nel proseguo del comunicato sopra citato:

“Questo atto non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso la dignità delle ragazze coinvolte, ma il fatto che gli autori si siano sentiti liberi di esporre pubblicamente tale lista evidenzia un’assente consapevolezza della gravità di tale atto e la presunzione di una legittimità nel compierlo inesistente e abominevole”.

La Preside: “Prenderemo provvedimenti”

Quanto successo nella scuola è stato portato ovviamente all’attenzione del Dirigente Scolastico, Rita Pappalardo. “Siamo rimasti molto colpiti dall’accaduto – spiega tra le pagine del CorSera – anche se alcuni ragazzi si sono scusati la scuola prenderà provvedimenti. In sede di Consiglio d’Istituto, previsto per domani, valuteremo come procedere”. Cosa potrebbero rischiare allora gli studenti? Trattandosi di maturandi – che dunque il prossimo anno non saranno più nella scuola – è possibile che possano subire conseguenze in vista dell’esame di maturità. E dunque una ripercussione, in negativo, sul voto finale.