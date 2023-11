Il Circo Nero arriva a Roma: evento al Maximo sabato 25 novembre

Quest’anno il centro commerciale Maximo, sulla Laurentina a Roma, ha scelto di festeggiare i suoi 3 anni in compagnia dei performer del collettivo Circo Nero Italia. Sabato 25 novembre ballerini, ballerine, mangiafuoco, attori, specialisti di effetti speciali animeranno la festa regalando grandi emozioni a coloro che vi prenderanno parte. Grazie a questa occasioni gli artisti del Circo Nero daranno un saggio delle loro qualità con arti circensi che si fondono con il ballo, e musica con effetti speciali. Un evento da non perdere.

A coordinare lo show dei performer del Circo Nero, Duccio Cantini

A coordinare i performer che hanno conquistato una fama consolidata in tutta Italia è Duccio Cantini. Si tratta di una realtà consolidata conosciuta non solo nella nostra Penisola, ma in mezzo mondo, le loro esibizioni sanno affascinare il pubblico trascinandolo in uno spettacolo ricco di emozioni, perchè è sulla capacità di stimolare stati emotivi profondi, nuovi, avvincenti. Un percorso che compiono grazie alla filosofia: ‘Non sappiamo dove andremo, ci divertiremo strada facendo’. Una presenza che renderà il ‘compleanno’ del Maximo un evento esclusivo e, soprattutto, coinvolgente per il numeroso pubblico che intende prendervi parte.

Grande spettacolo al Maximo di ‘Un Circo della musica e delle passioni che urlano dentro’

Sul sito del Circo Nero è specificato, infatti, che “non si tratta del circo degli animali, neanche del circo che lascia a bocca aperta i bambini, neanche di quello struggente dei clown che inciampano nella vita e con le loro scarpe troppo grosse, si tratta del Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro. È il circo della notte”. Una presentazione che accende la curiosità e che solletica l’interesse annunciando una nutrita partecipazione in occasione delle tre candeline del Maximo sulla Laurentina. Un appuntamento da non perdere. (foto presa da CircoNero)