Il Comune di Genzano cerca dipendenti: requisiti e come candidarsi

Il Comune di Genzano alla ricerca di nuove figure professionali. Dipendenti in grado di arricchire l’organico amministrativo e non solo.

Il Comune di Genzano assume. La sede è in cerca di nuove figure professionali da affiancare al già nutrito incarico che disegna le istituzioni cittadine. Ruoli di fondamentale importanza oltre che necessari a rafforzare il tessuto sociale. L’obiettivo è quello di intensificare il rapporto fra cittadinanza e istituzioni.

Un must che si pongono tutti. Nei Comuni più piccoli teoricamente l’avvicendamento è più facile, ma nella realtà dei fatti è tutto molto complesso. In primis perchè la domanda è molto precisa e l’offerta potrebbe essere limitata, in secundis perchè molto spesso a un certo tipo di candidature non risponde (quasi) nessuno preso dalla convinzione che sia un viaggio a senso unico.

Genzano, al via le assunzioni

Invece no: il Comune è pronto a rinnovarsi, in prima istanza con un tipo di manodopera specifica che serve a riqualificare un settore interno oltre che a sburocratizzare processi noti. Riferimenti per la cittadinanza dovranno essere coloro che assumeranno il controllo di certi spazi con altrettante qualifiche.

Le posizioni aperte, al momento, sono 4: i posti di lavoro dovranno essere ricoperti – quindi le figure saranno rintracciate quanto prima – tra gennaio e febbraio. Nello specifico la deadline per presentare le candidature è dal 26 gennaio al 15 febbraio. Il giorno dopo San Valentino per qualcuno potrebbe cambiare la vita: un posto di lavoro è sempre una certezza in grado, quantomeno, di migliorare la routine.

Cosa cerca il Comune

Le specifiche di ricerca vanno dal commesso all’istruttore amministrativo. In primis si valuta un posto da operatore esperto, commesso di farmacia. Nella fattispecie è indetto un concorso pubblico, relativo a titoli ed esami, per un impiego a tempo indeterminato attraverso un bando che scade il prossimo 26 gennaio. L’area di riferimento, naturalmente, include le farmacie comunali.

Successivamente si valuta un posto da istruttore amministrativo: la domanda di ammissione alla procedura selettiva sarà possibile solo e soltanto attraverso il portale InPA. La domanda va presentata entro e non oltre il 9 febbraio alle 23.59. Decimo giorno dalla data di pubblicazione sul portale di riferimento. In alternativa si cerca anche un istruttore amministrativo specializzato nel settore economico finanziario al fine di andare ad arricchire il parco di esperti qualificati nell’ufficio ragioneria. La domanda di presentazione va inviata entro e non oltre il 15 febbraio.

Le specifiche per l’invio

Stesso discorso per quanto concerne il posto da istruttore tecnico nella protezione civile: la domanda va presentata con raccomandata A.R. all’indirizzo Via Cristoforo Colombo 71 – 35043 Monselice (PD) indicando nella busta: “Corso Cod IT0124”; PEC all’indirizzo iou@pec.it indicando nell’oggetto: “Corso Cod IT0124, con cognome e nome del partecipante”.