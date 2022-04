Il gelato al pistacchio più buono d’Italia? Ecco i vincitori della Roma Food Excel

Palatino d’Oro’, concorso organizzato dall’Associazione Italiana Gelatieri in collaborazione con l’Azienda Fattoria Latte Sano, per premiare il miglior gelato al pistacchio. L’evento si è svolto presso la Fiera di Roma Food Excel’. Sono cinque i vincitori del ‘’, concorso organizzato dall’in collaborazione con l’Azienda Fattoria Latte Sano, per premiare il miglior gelato al pistacchio. L’evento si è svolto presso la Fiera di Roma l, nell’ambito della rassegna ‘’.

Il gelato al pistacchio migliore è in provincia di Rieti

Al primo posto si è classificato Mario Serani, ‘Gelaterie Serani’ – di Antrodoco (Ri). A seguire, Domenico Lucchese, ‘Bar Gelateria Lucchese’ di Palermo. Il terzo posto se lo è aggiudicato una gelateria di Roma, ‘I dolci di Emanuele’, di Emanuele Alvaro. A seguire, troviamo altri vincitori di medaglie, sempre nel Lazio: Matteo Grizi, ‘Fortini La Gelateria’ di Albano Laziale e Marco Mendico, ‘Bar Jolly’ di Roma.

Il gelato di qualità

“L’Associazione Italiana Gelatieri, con questa iniziativa, prosegue la promozione del gelato artigianale e rafforza il legame con l’Azienda Fattoria Latte Sano’. Una partnership virtuosa tesa a valorizzare i prodotti del territorio, della campagna laziale e dell’agro pontino. Un gelato buono e sano con l’utilizzo del latte Fresco intero ‘Alta Qualità linea Bar’ e ‘Panna Fresca linea Professional’. “Ancora una volta le eccellenze del territorio fanno la differenza” ha spiegato il segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri (Aig) e presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, Claudio Pica.

“Partecipare con i nostri prodotti all’iniziativa dell’Associazione Italia Gelatieri è per noi un piacere, ma soprattutto un dovere. Significa, infatti, sostenere un evento che promuove prodotti e aziende del territorio, come la nostra, capaci di trasformare le materie prime locali in prodotti di eccellenza. Un valore del quale andiamo particolarmente fieri e che continueremo a portare avanti con determinazione nonostante la grave crisi del settore che stiamo vivendo” – ha sottolineato Marco Lorenzoni, presidente di ‘Azienda Fattoria Latte Sano’.