Il più grande del mondo verrà costruito nella Capitale: bella notizia per i romani

Grandi notizie per gli abitanti della Capitale: ben presto inizierà la costruzione del parco solare più grande d’Italia. Il progetto, fortemente ambizioso, è volto alla riqualificazione di un’area della città fortemente a rischio per l’emergenza sociale: Tor Bella Monaca. Il parco sarà il più grande non solo della città, ma di tutta la nostra penisola.

All’avvio i lavori per il parco solare più grande d’Italia

Sarà il parco solare più grande del nostro Paese e permetterà a tutti gli abitanti della zona, ovvero Tor Bella Monaca, di risparmiare grosse somme sulle loro bollette. L’obiettivo della municipalità è quello di rendere l’area autosufficiente dal punto di vista energetico. Si punta anche a migliorare la qualità della vita dei residenti di quel quartiere e a diminuire i costi energetici che sono triplicati negli ultimi due anni.

La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dai romani, specialmente da coloro che versano in situazioni precarie di lavoro e stentano ad arrivare a fine mese.

Ad annunciare questo ambizioso progetto è stato Nicola Franco, presidente della IV municipalità. I soldi che saranno risparmiati (si parla di 150 milioni di euro l’anno) saranno usati per riqualificare la zona, Tor Bella Monaca, e dotata di migliori infrastrutture, parchi e scuole.

Parco Solare Le Torri, il nuovo progetto di Tor Bella Monaca

Il 3 agosto è stato consegnato il progetto del parco dal nome “Parco Solare Le Torri”. Contemporaneamente alla costruzione del parco solare, ci sarà un grande progetto di forestazione che prevede l’installazione di un gran numero di alberi e arbusti al fine di rendere l’aria migliore ed assorbire l’anidride carbonica.

Il costo dell’ambizioso progetto di costruzione ammonta ad oltre un milione di euro, ma nessun contributo sarà chiesto ai cittadini, sarà tutto a spese della municipalità di Tor Bella Monaca.

Un’altra grande novità sarà la distribuzione alle famiglie ingenti di voucher per pagare le bollette energetiche.

Perché costruire un parco fotovoltaico?

Un parco è una centrale fotovoltaica costruita per creare energia elettrica dalla luce solare e poi farla usare alla comunità. L’obiettivo principale è ridurre i costi delle bollette pagate dagli abitanti e migliorare l’ambiente, riducendo anche l’inquinamento e il ricorso a fonti energetiche non rinnovabili.

Un parco fotovoltaico è un luogo dove sono installati moltissimi pannelli solari capaci di produrre una grande quantità di energia da far usare poi alla comunità.

Lo scopo del Parco Solare Le Torri è quello di rifornire di energia elettrica oltre 20.000 famiglie di Tor Bella Monaca.

Grande è l’attesa per la realizzazione di questo progetto che si spera si possa ultimare a fine 2023. Il quartiere è piccolo e si aspira a fornire tutte le famiglie residenti là di energia elettrica. Ricordiamo che Tor Bella Monaca è il quartiere con il più alto numero di case popolari di tutta Roma (più dell’82% degli appartamenti sono case popolari).

La povertà regna sovrana e spesso arrivare a fine mese è un’impresa al punto che nel quartiere dilaga la delinquenza e le irregolarità. Spacciatori, locali senza licenza, palazzi abbandonati, strade da riqualificare e lavori in corso da ultimare da anni.

Questo progetto dovrebbe dare un nuovo volto a questa zona della Capitale.