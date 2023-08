Imagine Dragons a Roma sabato 5 agosto: la scaletta del concerto al Circo Massimo

Fan in fibrillazione per il concerto degli Imagine Dragons stasera al Circo Massimo. L’acclamata band arriva a Roma: i brani sono già programmati, ma la scaletta potrebbe subire variazioni. I dettagli.

Gli Imagine Dragons sono nella Capitale. Il concerto evento è atteso da settimane e finalmente, il giorno tanto atteso è arrivato! Oggi, sabato 5 agosto si compirà quello che moltissimi affezionati aspettano e non solo: il tripudio di pubblico del Rock In Roma, infatti, è un valore aggiunto proprio perchè coinvolge non necessariamente fan dei gruppi che si esibiscono. Tanti amanti del genere, spesso, comprano il biglietto per il piacere di ascoltare qualcuno indipendentemente dalla passione che emana.

Gli Imagine Dragons, quindi, hanno un folto pubblico anche in Italia ma devono prepararsi ad accogliere anche qualche nuova conoscenza, visto che a determinati eventi quello che conta è esserci. Al Circo Massimo, infatti, sono attesi circa 70mila spettatori per dire la propria e far sentire la differenza rispetto a qualsiasi altra esibizione.

Imagine Dragons al Circo Massimo: la scaletta

Lo stesso era accaduto, nella stessa sede ma con una collocazione diversa, al concerto di Elodie e Marco Mengoni. Questa è tutta un’altra cosa: sia sul piano del repertorio che della durata. L’evento è previsto per almeno 120 minuti, escluso il bis finale che sicuramente ci sarà. Il concerto dovrebbe iniziare per le 21.00 e terminare intorno alle 23.15. 17 sono, al momento, i brani in scaletta.

Restano in ballo le eccezioni. L’ultima parola spetta al pubblico, ma intanto la lista ufficiale dei brani c’è già: My Life, Believer, It’s Time, I’m So Sorry, Thunder, Birds, Follow You, Natural, Whatever It Takes, Sharks, Enemy, Bad Liar, Demons, On Top of the World, Bones, Radioactive e – ultima, ma non per importanza – Walking the Wire.