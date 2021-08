In arrivo in Italia una tempesta di sabbia dal deserto del Sahara: ecco quando e cosa succederà

Che questa sia la settimana più torrida dell’estate, a quanto pare, non ci sono dubbi. Ieri in Italia si sono sfiorati quasi i 50° gradi, una temperatura record (48.8°C) registrata in Sicilia, con giornate che almeno fino a Ferragosto saranno da bollino rosso. Ma come se non bastasse, nel nostro Paese sta per arrivare una tempesta di sabbia direttamente dal deserto del Sahara che non farà altro che far tingere il cielo di giallo e di rosso, soprattutto all’alba e al tramonto. Ma quando ci sarà e quali sono le Regioni interessate da questo fenomeno?

Tempesta di sabbia dal deserto del Sahara in Italia: ecco quando e dove

La tempesta di sabbia arriverà sì in Italia, ma anche in Spagna, in buona parte della Francia e in tutta la fascia nordafricana. Come ha spiegato ampiamente IlMeteo.it, l’arrivo è “ ben visibile dal satellite: si riesce infatti scorgere l’alone di sabbia sahariana in arrivo dal Mediterraneo attorno alla Sardegna, Baleari e Corsica verso la Toscana e il Tirreno diretto verso tutta l’Italia collegato all’anticiclone africano Lucifero. Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più elevate dell’atmosfera, pronte a raggiungere dopo un lungo viaggio il nostro Paese.

Almeno fino al prossimo weekend attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (in qualche caso anche rossastri, specie in prossimità dell’alba e al tramonto)”.

Il fenomeno colpirà l’Italia, in particolar modo il centro e il sud del Paese: Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania.