In fuga dal Perù si nascondeva in centro a Roma: arrestato 44enne ricercato

Era fuggito dal Perù per sottrarsi alla legge ma nelle scorse ore è stato rintracciato nella Capitale. Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato: l’uomo, 44enne peruviano, era destinatario di un mandato internazionale.

Frode, delitto contro la fede pubblica e utilizzo di documento falso. Questi i reati contestati ad un uomo di 44 anni di nazionalità peruviano che lo avevano spinto, proprio per evitare il carcere, a fuggire dal proprio Paese. Su di lui pendeva per questo un mandato di arresto internazionale: alla fine è stato rintracciato a Roma, all’interno di una struttura ricettiva del centro.

Arrestato 44enne peruviano a Roma

In particolare sono stati gli investigatori della Polizia di Stato dei commissariati Viminale e Celio ad intervenire in via Nazionale, a seguito della segnalazione circa la presenza del sospetto. Gli agenti a quel punto, una volta individuato, lo hanno identificato e, a seguito di ulteriori accertamenti presso gli uffici di Polizia, hanno accertato che lo stesso era gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità peruviane lo scorso 26 aprile, dovendo espiare una pena di 10 anni di reclusione.

Nello specifico, il 44enne, dopo aver contraffatto un documento privato, avrebbe acquisito azioni societarie gratuitamente dal fratello deceduto. Grazie poi alla collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale, i poliziotti hanno notificato il provvedimento al 44enne, che è stato poi associato alla casa circondariale di Regina Coeli.