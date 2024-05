In partenza da Fiumicino, ma con check in a Termini: ecco per quale compagnia aerea

La novità è sensazionale, per alcuni viaggiatori estremamente comoda, sicuramente apre nuove possibilità per quanti sono diretti all’aeroporto Leonardo da Vinci. Alcuni passeggeri che devono imbarcarsi allo scalo di Fiumicino possono fare il check in alla stazione Termini, lasciare il bagaglio e ritirarlo direttamente a destinazione.

L’idea che rivoluziona i viaggi in aereo da Fiumicino

L’idea di Aeroporti di Roma vuole andare incontro alle esigenze dei viaggiatori che avranno così la possibilità di raggiungere lo scalo aeroportuale senza doversi portare dietro il peso delle valigie, potendo decidere, in attesa dell’orario di partenza, di fare un giro per la Capitale.

Un servizio riservato a una sola compagnia aerea

La comodità è innegabile. Una scelta che al momento, però è riservata solo ad alcuni voli e non coinvolge tutte le compagne aeree. Il servizio di check in presso la principale stazione ferroviaria romana, però, non è per tutti. È riservato solo ed esclusivamente a una specifica compagnia aerea.

Quando fare il check-in

I viaggiatori devono esclusivamente rispettare alcune regole. Prima tra tutte, arrivare al check nella stessa giornata di partenza, almeno tre ore e mezza prima dell’orario del volo, tutti i giorni dalle 6 alle 18. Ci saranno postazioni prestabilite allestite in via Giolitti, pronte ad accogliere i viaggiatori e a liberarli del peso dei bagagli.

Airport in the City, l’idea di Aeroporti di Roma

Il servizio è stato denominato ‘Airport in the City’, per ora coinvolge solo una compagnia aerea, anche se è previsto per qualsiasi destinazione, fatta eccezione per USA e Israele. Si tratta di un’iniziativa sperimentale che non si esclude possa essere allargata anche ad altre compagnie aeree nel prossimo futuro. Al momento, però, si tratta di un servizio che viene riservato solo alla compagnia di bandiera, la Ita Airways.