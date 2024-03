In questa ‘magica’ pizzeria di Roma serve prenotare 4 mesi prima | Dedicata alla saga fantasy più famosa di sempre

Ha aperto da poco ma è già diventato uno dei locali più ambiti di Roma. Per mangiare in questa pizzeria bisogna prenotare con mesi e mesi di anticipo: ma cosa ha di tanto particolare? E soprattutto dove si trova? Vediamo di saperne di più con questo articolo.

E’ proprio il caso di dirlo: questa pizzeria di Roma ha letteralmente “stregato” tutti. Ovviamente non si tratta di mangiare soltanto e semplicemente una pizza – che comunque, stando ai giudizi degli utenti, è molto buona – ma c’è molto, molto di più. Questo locale è davvero unico nel suo genere e sta facendo impazzire tutti i fan di una delle saghe più popolari di sempre: quale? Quella di Harry Potter. Che si tratti dunque di fan o di clienti attirati per pura curiosità, sta di fatto che il ristorante ad oggi è praticamente tutto esaurito per i prossimi mesi. Ci sarà allora qualche incantesimo sotto?

Incantum a Roma: cos’è e dove si trova questa pizzeria

Scherzi a parte, questo locale si chiama Incantum. Pensate un po’: ha aperto nella Capitale da meno di un anno ma le richieste per un tavolo sono al completo per mesi! Sì, avete capito bene. Al momento della redazione di questo articolo ad esempio non è possibile prenotare prima di luglio, praticamente quattro mesi prima.

In realtà questo è soltanto il limite massimo aggiunto di recente che la piattaforma online del locale – dedicata proprio alle prenotazioni (leggi più avanti tutte le modalità su come richiedere tavolo) – consente al momento di visualizzare. La pizzeria, che è aperta solo a cena su due turni, per venire incontro alle esigenze dei clienti recentemente ha annunciato l’apertura sette giorni su sette. Ma nonostante questo, complice una campagna virale partita su TikTok, trovare posto è davvero complicatissimo.

La magia di Harry Potter rivive a Roma

Ma cos’ha di veramente speciale questo locale? Come detto è si tratta di una pizzeria a tema Harry Potter, praticamente una delle saghe fantasy più famose di sempre. E chi c’è stato, anche i fan più accaniti (nonché puntigliosi), assicura: ne vale assolutamente la pena. Tutto, all’interno del locale, è ispirato al famoso maghetto: dalle pizze sul menù, all’arredamento, al linguaggio utilizzato tipico della saga. Fino alla possibilità, ordinando le pizze speciali, di essere vestito come i personaggi di Harry Potter e muniti con tanto di bacchetta. Per foto ricordo davvero speciali.

Dove si trova Incantum a Roma: orari e prezzi

La pizzeria Incantum si trova in Largo Russel 8/11, zona Nomentana. Il ristorante è aperto dal Lunedì alla Domenica solo a cena dalle 19:30 alle 23:30 su due turni: primo turno 19:15 – 21:30 (è possibile arrivare non più tardi delle 19:30 e alle 21:30 il tavolo va necessariamente liberato), secondo turno 21:45 – 23:30. La fascia di prezzo indicata sulla pagina Facebook ufficiale è di “€€€”: le pizze hanno un costo generalmente dai 14 ai 20 euro.

Come prenotare un tavolo da Incantum: attese lunghissime ma…

Veniamo adesso alla parte più complicata, quella di reperire un tavolo per andare a cena da Incantum con i gli amici o il partner. Ebbene, detto delle prenotazioni esaurite e al completo fino a luglio 2024 (in attesa delle nuove date) c’è comunque un’altra possibilità. Attraverso i canali social lo staff fa sapere che è possibile chiedere, attraverso il numero Whatsapp dedicato 327/0138227, la disponibilità giornaliera in caso di eventuali disdette dell’ultimo minuto. Altrimenti vi indichiamo comunque la piattaforma ufficiale a cui prenotarsi non appena saranno disponibili le nuove date, raggiungibile all’indirizzo https://incantum.plateform.app/.