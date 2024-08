Incendi a Roma, puzza di bruciato tra Spallette, Ponte Galeria e Magliana. I residenti: “Stiamo così da mesi”

Incendi sul territorio di Roma, aria irrespirabile nell’XI Municipio: maggiori problemi nei quartieri di Ponte Galeria, Spallette e Magliana

Le conseguenze nefaste degli incendi a Roma le stanno pagando in primis i residenti. Dopo la situazione sulla Tiburtina e il Prenestino, la puzza di fumo non risparmierebbe nemmeno il quadrante dell’XI Municipio. Devastato da costanti incendi a riserve naturali e all’interno degli accampamenti nomadi, i cittadini lamentano da mesi la presenza di aria irrespirabile e chiedono una maggiore tutela alle istituzioni.

La puzza di bruciato invade una parte dell’XI Municipio di Roma Capitale: la situazione a Spallette

I residenti sono esausti, in una situazione che ormai dura da mesi e non sembra vedere fine. Vivere nel quartiere di Spallette, almeno oggi, pone degli interrogativi sull’effettiva qualità dell’aria. L’ultimo esempio ieri notte, quando dopo la mezzanotte un’ondata di odore di bruciato ha raggiunto gli appartamenti e le villette della zona. Per l’aria irrespirabile, diversi residenti si sono svegliati e hanno cercato di contenere il problema chiudendo le finestre delle proprie abitazioni.

I residenti hanno paura per la qualità dell’aria tra Ponte Galeria e la Magliana

Anche se i dati dell’Arpa Lazio non segnalano criticità in questo quadrante cittadino, da un mese i residenti non hanno la stessa certezza. Anche ieri mattina alle 6:30 c’è stata l’ennesima sveglia per la puzza del fumo, con diversi residenti che si sarebbero vestiti di corsa e poi scesi in strada con un fazzoletto davanti alle vie respiratorie. Una situazione che ormai sta diventando abituale da quasi un mese e mezzo, con i cittadini che chiedono trasparenza e piena chiarezza sul problema. Come ci riferiscono alcune persone residenti in XI Municipio, già in numerosi avrebbero scritto alla Regione Lazio e il Comune di Roma per segnalare questo disagio ed eseguire nuovi controlli in questo quadrante cittadino. La situazione peraltro è peggiorata, costantemente, da continui roghi che si sviluppano all’interno del territorio legato all’XI Municipio di Roma Capitale.