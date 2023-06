Incendio a Colli Aniene, arrivano i primi sospetti sui senzatetto: le telecamere potrebbero aver ripreso tutto

Roma. Proseguono le indagini da parte delle autorità al fine di fare chiarezza sul terribile incendio che lo scorso due giungo ha divorato una palazzina di Largo Franchellucci, a Colli Aniene. Ora, a finire nel novero dei sospettati alcuni senzatetto che nei giorni precedenti il rogo sono stati visti vicino all’area cantiere. I vigili del fuoco sono ancora alla ricerca di eventuali inneschi e intanto, in Procura è stato aperto un fascicolo per disastro, omicidio e incendio colposi. Attualmente però l’ipotesi di dolo non è esclusa.

Incendio Colli Aniene, rafforzati i controlli di polizia e carabinieri: “Fari su Largo Franchellucci”

L’incendio a Colli Aniene e la presenza di senzatetto

Per fare chiarezza su quanto avvenuto venerdì scorso è utile fare un passo indietro. In merito, spuntano ora le lamentele di alcuni sfollati sulle persone che si erano accampate nel piano terra o piano “piloty”. Avevano creato un alloggio di fortuna con i giacigli che non sono spariti. Infatti, nella galleria del palazzo vicino a quello arso dalle fiamme c’è di tutto, con tanto di divano letto. Aspetto quest’ultimo che andrà verificato e in merito torneranno utile le videocamere installate al primo piano dell’edificio, come peraltro assicurava già il nucleo antiincendio nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le telecamere

Almeno una telecamera si trova sul corridoio dall’angolo esterno dal primo piano del palazzo e potrebbe aver quindi ripreso l’eventuale presenza di persone proprio quel fatidico venerdì. Essendo un giorno di festa, gli operai da cantiere non lavoravano e i materiali che erano presenti nell’area erano ignifughi ed inoltre non c’erano macchinari lasciati accesi o bombole da cui poteva svilupparsi il rogo. Inoltre, anche il quadro elettrico non si trova sul piano ma dentro alle scale. Ora, le indagini di vigili del fuoco e polizia stanno andando avanti e sono anche stati rafforzati i servizi di controllo per evitare fenomeni legati allo sciacallaggio che, purtroppo, anche in questi casi sono molto frequenti.

I danni

Tuttavia, la conta dei danni è pesante: a rimanere senza casa 40 famiglie mentre sono 16 le persone ferite, 7 quelle ustionate e delle quali 3 in modo grave. Inoltre, altre dieci persone sono rimaste intossicate e soprattutto una persona ha perso la vita. Nelle prossime ore arriveranno anche i prelievi dei vigili del fuoco, compresi quelli del “naso elettronico” apparecchio grazie al quale è possibile rilevare sostanze volatili anche fino ad un miliardesimo e risalire così alla presenza di eventuali sostanze acceleratrici.