Incendio al centro di Roma: appartamento distrutto dalle fiamme

Paura al centro di Roma a causa di un grosso incendio scoppiato all’interno di un appartamento in zona Prati. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7.40, in una palazzina al civico 14 di via Emilio Faa di Bruno.

Incendio a Prati

Sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco. Tra erano presenti sul posto 2 Aps, un’autoscala, un’autobotte, un carro autoprotettori, un carro teli, oltre al funzionario di guardia, ai Carabinieri della Compagnia Trionfale e ai sanitari del 118.

L’incendio ha coinvolto un appartamento ubicato al settimo piano della palazzina (composta da 9piani in totale). Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma due inquilini sono stati trasportati presso l’Ospedale Santo Spirito perché in stato di shock. Sembrerebbe che alcune stanze dell’appartamento fossero state affittate dal proprietario ad alcuni inquilini. Tra questi, in particolare, c’era una signora che stamattina stava preparando il caffè in camera con un piccolo fornelletto. Secondo una prima ipotesi, questa potrebbe essere stata la causa di origine dell’incendio.