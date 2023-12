Incendio alla Camilluccia: appartamento in fiamme con un morto, accertamenti in corso

Incendio in via dei Giornalisti, fiamme nel quartiere della Camilluccia. Al setaccio un appartamento: rinvenuto il cadavere di una donna.

Paura in via dei Giornalisti 64. Un appartamento è in fiamme. La Sala Operativa ha inviato cinque squadre sul posto poco prima delle 18.00, a supporto anche il Capo turno Provinciale e il funzionario di servizio. Senza contare il contributo del Carro Autoprotettori. L’incendio sarebbe divampato al primo piano di un edificio comprensivo di 5 fermate.

Incendio in via dei Giornalisti: trovato un cadavere, accertamenti in corso

Evacuati dallo stabile, nella morsa del fumo, numerosi inquilini. All’interno dell’appartamento un cadavere di una donna, i cui accertamenti sono in corso. È possibile affermare con certezza soltanto che sia ormai senza vita. La situazione appare sotto controllo anche se gli accertamenti sono tutt’ora in corso. La zona è presidiata da uomini e macchine per evitare qualsiasi altra sorpresa. La tempestività dei soccorsi ha potuto fornire immediatamente un quadro generale della situazione.

Le prossime ore saranno fondamentali per poter dire qualcosa in più e fornire qualche elemento ulteriore alle indagini. Si indaga per capire la ragione dell’incendio e per poter, semmai, escludere il dolo. Anche se la presenza della donna senza vita alimenta ulteriore mistero in una vicenda tutta da chiarire. Le autorità propendono per la diretta conseguenza delle fiamme, ma è presto per escludere qualsiasi altra ipotesi.