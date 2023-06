Incidente Casal Palocco: una telecamera ha ripreso l’auto di lusso, il punto sulle indagini

I giorni passano ma le indagini per fare chiarezza sull’incidente avvenuto a Casal Palocco non si fermano. Un violentissimo schianto quello verificatosi lo scorso 14 giugno in via di Macchia Saponara. Uno schianto che è costato la vita al piccolo Manuel, di appena 5 anni. A scontrarsi, com’è noto, un suv Lamborghini a bordo del quale c’erano 5 giovani ragazzi facenti parte di un canale Youtube e una smart sulla quale invece c’erano una mamma 29ennne ed i suoi due figli di, rispettivamente, 3 e 5 anni. Il 20enne alla guida dell’auto di lusso è indagato per omicidio stradale e ora arriva la prima immagine della Lamborghini acquisita dagli investigatori. Immagine che deriva da una telecamera piazzata a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro.

Incidente Casal Palocco, nelle prossime ore ascoltata la mamma di Manuel: indagini su pc e cellulari degli youtuber

Incidente a Casal Palocco: spunta un’immagine che ha ripreso la Lamborghini

L’auto di lusso non ha una scatola nera e l’Atac ha consegnato i fotogrammi presi dagli autobus presenti nel luogo dell’incidente al momento dei fatti. I carabinieri sono invece alla ricerca delle micro sd che i ragazzi potrebbero aver usato per conservare le immagini della sfida. Rispetto a quest’ultima, gli youtuber per il loro canale erano soliti pubblicare video divertenti e, per l’appunto, sfide social. L’ultima delle quali si è conclusa in modo a dir poco drammatico. L’uso del tempo passato è d’obbligo in quanto i ragazzi dopo l’incidente hanno deciso di sospendere ogni attività e il canale è stato chiuso. Tornando invece alle immagini che potrebbero rivelarsi a dir poco preziose per il proseguo delle indagini è bene sottolineare che al momento esiste solamente un’immagine che inquadra la Lamborghini in modo nitido. Non viene ripreso lo scontro ma il passaggio dell’auto che corre a tutta velocità sotto l’occhio elettronico. Nell’immediato è impossibile sapere a quanto viaggiasse con precisione l’auto, ma sicuramente ad una velocità superiore ai 30 km orari, limite che vige in quella strada e limite che il ragazzo a bordo del mezzo avrebbe dovuto conoscere anche perché, poco prima, c’è un cartello che indica proprio tale velocità.

La velocità

Ad ogni modo, anche se il cartello non ci fosse stato, in ottemperanza alla legge in quel tratto urbano non è possibile superare i 50 km orari. Poi per il 20enne che ha la patente da meno di tre anni, il limite massimo è fissato a 90 km orari sulle strade extraurbane principali. Alla luce di ciò è importante determinare la velocità alla quale viaggiava l’auto di lusso. Preziose a riguardo la perizia cinematica, nonché l’ascolto dei testimoni che sarà effettuato la prossima settimana.