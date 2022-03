Incidente e auto in fiamme sul GRA: lunghe code in carreggiata esterna e strada chiusa

Mattinata di passione per gli automobilisti che percorrono il Grande Raccordo Anulare di Roma. Oggi, 22 marzo, infatti nella carreggiata esterna un incidente e un’auto in fiamme hanno paralizzato il traffico.

In ordine cronologico, il primo episodio è stato un incidente stradale, avvenuto pochi minuti prima delle 8:00 tra tre veicoli tra elezioni uscite Prenestina e Tiburtina. Le ripercussioni sulla circolazione sono pesanti. Si transita infatti su carreggiata ridotta, in quanto le auto occupano una corsia. Lunghe file con ripercussioni anche sul tratto urbano dell’A24.

Auto in fiamme sul Raccordo: strada chiusa

Il secondo episodio invece è successo pochi minuti prima delle ore 9:00. E’ avvenuto sempre in carreggiata esterna, stavolta all’altezza dello svincolo con via Cassia Bis. La strada è stata chiusa temporaneamente per poter consentire i soccorsi e per evitare pericoli alle auto in transito.

Si registrano code a partire da via Cassia, ma in aumento.