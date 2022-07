Incidente in via Nomentana, perde il controllo della moto e finisce contro un palo: morto 24enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale. L’ennesimo, terribile incidente è avvenuto questa notte sulla Nomentana. Qui un giovane ragazzo in sella alla propria moto — per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo — sbalzando dalla sella e finendo poi contro un palo della luce.

Incidente in via Nomentana: chi è la vittima

Il sinistro è avvenuto questa notte — tra l’una e le due — in via Nomentana, all’altezza del civico 500. A perdere la vita nel terribile incidente un ragazzo di appena 24 anni che viaggiava a bordo della propria moto, una Honda 600, in direzione Roma. Il suo nome è Giorgio Alberto Galbiati, era uno chef di professione e risiedeva a Marco Simone Vecchio, un quartiere di Guidonia.

I fatti

Secondo i primi accertamenti, si tratta di un incidente autonomo. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo e al momento le cause del terribile sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Come detto, improvvisamente, il giovane ha perso il controllo del mezzo. Fatale per lui il violento impatto, a seguito del quale sarebbe sbalzato dalla sella della moto finendo poi contro un palo della luce.

L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno procedendo con le verifiche ma non si non escludono errori di distrazione così come il ruolo giocato dalla velocità alla quale il ragazzo viaggiava.

I soccorsi

Sul posto è poi giunto il 118 ma le condizioni della vittima sono apparse subito serie e non c’è stato purtroppo nulla da fare. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e fondamentale si rivelerà l’esito dell’autopsia per determinare le cause del decesso.