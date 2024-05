Incidente mortale a Castel di Leva: perde la vita Paolo Meloni, vigile urbano in pensione

È Paolo Meloni, il 70enne vittima dell’incidente mortale di ieri, giovedì 30 maggio, in via di Castel di Leva all’incrocio con via di Torre Sant’Anastasia, a Roma. La Fiat Panda a bordo della quale si trovava il 70enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta colpendo una Suzuki Ignis sulla quale viaggiava un 78enne, quest’ultimo trasportato dagli operatori del 118, intervenuti sul posto, in codice rosso al Sant’Eugenio di Roma.

La vittima era un vigile urbano in pensione

Il 70enne, vigile urbano in pensione, aveva fatto parte del Corpo della Polizia locale, per lungo periodo di tempo, finché, poi aveva deciso di dedicarsi ad altro. Aveva, infatti, scelto di entrare a far parte della Protezione civile. La sua morte ha lasciato sgomenti colleghi e amici che hanno manifestato ai familiari dell’uomo profondo cordoglio.

I colleghi della Polizia locale del IX Gruppo Eur indagano sulla dinamica

Ora si indaga sulle cause dell’incidente. Sono gli agenti del IX Gruppo Eur a svolgere accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Allo stato attuale delle attività investigative gli inquirenti non possono escludere che il 70enne abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida ella sua Panda.

Si aspettano risposte dall’esame autoptico

Al momento solo ipotesi investigative che spingono, però, i caschi bianchi a esaminare anche lo stato di salute di Meloni. Anche se per avere risposte più certe bisognerà aspettare l’esito dell’esame autoptico sul corpo dell’uomo, trasportato nella camera mortuaria nell’ospedale di Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà quest’ultima che, probabilmente, già nelle prossime ore darà incarico al medico legale di svolgere accertamento peritale.