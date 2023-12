Incidente mortale a Roma, cade dal motorino: perde la vita il 29enne Lorenzo Pigini

Tragico incidente vicino Trastevere la notte di Natale. Un 29enne, Lorenzo Pigini, per cause ancora in corso di accertamento dagli uomini della Polizia locale di Roma Capitale, ha perso il controllo del suo motorino cadendo rovinosamente. Purtroppo per il 29enne non c’è stato niente da fare.

Il 29enne ha perso il controllo del suo scooter

Erano le 3 del 25 dicembre e Lorenzo viaggiava in sella al suo scooter Honda Sh, quando, non si sa come, sul lungotevere degli Alberteschi, è rimasto vittima di un incidente. Nonostante la corsa dei sanitari del 118 e l’immediato trasporto al San Camillo di Roma, il 29enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, troppo gravi le ferite riportate.

Ad accorrere la Polizia Locale e i sanitari del 118

Sul luogo del sinistro sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, il XIII Gruppo Aurelio che hanno svolto i rilievi utili a stabilire quale sia stata la dinamica del tragico incidente. Al momento tutto appare ancora poco chiaro, ma non sembra ci fossero altri mezzi coinvolti nello scontro. Forse si è trattato di una distrazione o forse una buca che ha fatto perdere il controllo del motorino a Lorenzo Pigini. Ma al momento tutto resta solo nel campo delle ipotesi che dovranno trovare conferme nelle indagini ancora in corso.

Sale il bilancio dei morti sulle strade di Roma: Lorenzo è la 192esima vittima

Un dramma, un altro, che si è consumato sulle strade di Roma, il 192esimo dall’inizio del 2023. Dati sconfortanti che fanno riflettere sulla sicurezza stradale nella Capitale. Un’altra giovane vita spezzata che provoca tristezza e rabbia non solo nei familiari e negli amici di Lorenzo che hanno appreso con sgomento la notizia, ma in tutti i cittadini di Roma che si sentono inermi di fronte a questo susseguirsi di sangue sulle strade romane.