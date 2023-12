Incidente mortale a Roma, maxi scontro tra tre mezzi: perde la vita 61enne

Incidente mortale stamattina a Roma nel quadrante est della città. A perdere la vita un uomo, tre i mezzi coinvolti nel sinistro. Nella notte atri due episodi rispettivamente sulla Via del Mare e sull’Ostiense.

Ennesimo dramma sulle strade della Capitale. Stamattina, intorno alle 6.15, uno schianto – davvero terribile -ha coinvolto tre veicoli. Ad avere la peggio è stato un uomo di 61 anni. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente mortale in Via Polense a Roma

Il sinistro si è verificato in Via Polense, all’altezza del civico 270. Siamo a Roma est, nella zona tra Rocca Cencia e Castel Verde. Stando alle prime informazioni raccolte dalla nostra Redazione come detto sono stati tre i veicoli a rimanere coinvolti: si tratta di una Ford Fiesta, di una Opel Astra e di un autocarro. La persona deceduta si trovava a bordo di una Opel Astra che si è scontrata frontalmente con la Ford Fiesta, anche questa condotta da un uomo di 61 anni. In corso le verifiche e i rilievi da parte delle pattuglie del VI Gruppo Torri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Anche un frontale sulla Via del Mare e un incidente sull’Ostiense

In queste ore sono peraltro diversi gli incidenti particolarmente significativi, in termini – purtroppo – di gravità – avvenuti a Roma. Oltre al sinistro mortale avvenuto a Roma est, uno scontro frontale è avvenuto sempre stamattina sulla Via del Mare. Coinvolti, attorno alle ore 8.00, un autocarro Renault e una Fiat Panda. Danneggiato pesantemente uno dei due mezzi, il che ha richiesto diverso tempo per le operazioni di rimozione causando ripercussioni alla viabilità. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

Infine stanotte, un altro incidente – sempre senza feriti – è avvenuto in via Ostiense, all’altezza di Ostia Antica. In questo caso sono rimaste coinvolte una Punto, una Opel Corsa (non marciante dopo l’impatto, ndr) e una Opel Grandland.