Incidente mortale a Roma, perde la vita centauro: schianto fatale alla rotonda

Incidente mortale in via di Tor Tre Teste, all’intersezione con viale Enzo Ferrari, nelle primissime ore di oggi. A perdere la vita un centauro di 45 anni che sembra sia finito contro la rotatoria. L’allarme è scattato alle 4 di stamattina, giovedì 6 giugno, e sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale di Roma Capitale insieme al personale sanitario del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica

Sembrerebbe, infatti, che il 45enne sia morto sul colpo, ma i caschi bianchi stanno indagando per verificare se nel sinistro siano stati coinvolti altri mezzi, anche con il supporto delle telecamere di videosorveglianza di zona. A coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Roma che nelle prossime ore potrebbe disporre esame autoptico sulla salma.

Gli accertamenti per verificare se ci siano stati altri mezzi coinvolti

Dai primi rilievi svolti dagli agenti del gruppo V Prenestino e del VI Torri, non sembra ci siano altri mezzi coinvolti, lo scooter Honda SH è stat0 trovato a centro della carreggiata, non si esclude che il motociclista abbia urtato il marciapiede per essere poi rimbalzato sull’asfalto. Ma si tratta solo di congetture visto che le indagini proseguono per avere un quadro chiaro di quanto avvenuto.