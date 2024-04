Incidente mortale a Roma, scontro auto moto: deceduto il centauro

Incidente mortale a P.zzale Maresciallo Giardino a Roma, interviene la Polizia Locale. Morto un uomo.

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Un uomo è deceduto oggi a seguito di un tragico scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un’auto. Per il centauro, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Roma oggi

Le Pattuglie dei Gruppi I Prati e GPIT della Polizia Locale di Roma sono intervenute per un grave incidente avvenuto in p.zzale Maresciallo Giardino, all’altezza di v.le Angelico, dove intorno alle 14.15, per cause ancora in corso di accertamento, una moto BMW, condotta da un uomo di 77 anni, si è scontrata con una Fiat Panda.

Il conducente della moto è deceduto subito dopo l’impatto. Alla guida dell’auto una donna di nazionalità straniera di 60 anni che si è subito fermata a prestare i primi soccorsi.

Strada chiusa

Il tratto di P.zzale Maresciallo Giardino, tra viale Angelico/ Durazzo e l’intersezione semaforica con Cne Clodia è tuttora chiuso. Ulteriori indagini sono tuttora in corso da parte degli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.