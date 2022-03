Incidente mortale a Roma: si scontrano moto e furgone, perde la vita centauro di 23 anni

Incidente mortale questa mattina a Roma. Un giovane centauro di soli 23 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un furgone. E’ successo lungo la via Tiberina all’altezza del Borgo S. Isidoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello scooterista. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la viabilità e i rilievi del sinistro.

Incidente mortale sulla Via Tiberina oggi 7 marzo

L’incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 9.30. Il giovane viaggiava a bordo di un motoveicolo Honda quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un furgone Iveco, condotto da un uomo di 30 anni. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale per il 23enne che come detto ha perso la vita.

Sequestrati i mezzi

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono ora al lavoro gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo “Cassia” che hanno posto sotto sequestro entrambi i mezzi. Diverse le ripercussioni alla circolazione stamattina anche per la disposizione di un senso unico alternato in zona al fine di consentire l’intervento degli operatori.

[AGG] 🔴 Persistono le code 👉 Indetto il senso unico alternato#Luceverde https://t.co/4JCgUbtbH0 — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) March 7, 2022

