Incidente mortale a Roma: uomo falciato e ucciso da uno scooter

Incidente mortale a Roma ieri nel tardo pomeriggio, un pedone è stato travolto e ucciso da uno scooter. Il dramma intorno alle 19.00 in Via dei Faggi.

Ancora una vittima in questo inizio davvero drammatico di 2024. Un uomo, un signore anziano di 83 anni, è deceduto in Ospedale dopo essere stato travolto in strada da uno scooter. Nonostante la corsa verso la struttura sanitaria per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Foto di repertorio