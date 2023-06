Incidente mortale con lo scooter, perde la vita Alessio Rigozzo: lavorava ai Musei Vaticani, lascia un bimba piccola

Pochi mesi fa aveva perso l’adorata mamma e sui social, quasi all’ordine del giorno, la ricordava. Aveva bisogno di lei, sentiva la sua mancanza, ogni foto lo riportava indietro nel tempo. A quando insieme erano felici e tutto sembrava perfetto. Ma ora, purtroppo, lui, Alessio Rigozzo, di 40 anni, ha raggiunto la madre: ha perso la vita in un terribile incidente stradale in Umbria, a Spoleto. E nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, il suo cuore ha smesso di battere. Lì, sull’asfalto.

L’incidente mortale a Spoleto in cui ha perso la vita Alessio Rigozzo

Alessio Rigozzo, spoletino molto conosciuto in città, domenica pomeriggio, poco dopo le 15, si trovava in sella al suo scooter, stava percorrendo viale Marconi in direzione Spoleto quando, improvvisamente, è avvenuto lo schianto con un’auto. Ha cercato di frenare, ma invano. L’impatto è stato violento e fatale: il 40enne è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto. E per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito tutti i rilievi e che ora dovranno ricostruire il terribile incidente. L’ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese.

Chi era la vittima

Alessio Rigozzo, 40 anni, era molto conosciuto a Spoleto. Lui, che poco più di un mese fa aveva perso la mamma, lavorava ai Musei Vaticani e lascia una figlia piccola, di 6 anni, alla quale era legatissimo. Poche ore prima dello schianto sui social aveva pubblicato una foto, che ora resterà lì: la mamma e la figlia, strette in un lungo abbraccio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, le bacheche social sono inondate di affetto. Tra dolore e incredulità di chi ha avuto modo di conoscere Alessio Rigozzo e di chi non riesce ancora a crederci, perché sono bastati pochi e tragici istanti per spezzare la sua vita. “Che la tua anima riposi in pace e che il tuo ricordo ci ispiri a creare un mondo migliore in cui ognuno possa ricevere il supporto e l’aiuto di chi ha bisogno” – scrive un amico.