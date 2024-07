Incidente mortale sul GRA: deceduto un motociclista

Per un incidente è chiusa la carreggiata sulla a90 “Grande raccordo anulare”. Nel sinistro, sembrerebbe autonomo, è deceduto un motociclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Presente anche la Polizia Stradale. Chiusa un tratto del Raccordo.

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Un motociclista ha perso la vita stamattina, giovedì 4 luglio 2024, sul Grande Raccordo Anulare. Il sinistro, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe stato autonomo e non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.

Tratto del Raccordo chiuso oggi per un incidente mortale

Il centauro si trovava sul GRA in corrispondenza del km 21,000 all’altezza di Settebagni, in esterna, quando improvvisamente si è consumato il dramma. In questo momento il tratto risulta ancora chiuso al traffico. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15 di oggi, giovedì 4 luglio 2024. Nell’impatto, purtroppo, il motociclista è deceduto. Nonostante i tentativi dei sanitari per lui non c’è stato nulla da fare.

Traffico in tilt

Ingenti le ripercussioni alla viabilità. Il traffico viene deviato al momento in complanare al km 23,100. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento