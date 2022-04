Incidente mortale sulla Colombo: la vittima è l’attrice Ludovica Bargellini

Una ragazza giovane, bella e con una promettente carriera professionale. Si chiamava Ludovica Bargellini l’attrice che questa notte ha perso tragicamente la vita a seguito di un incidente stradale sulla Colombo. Il sinistro è avvenuto intorno all’una di notte all’incrocio tra Via Colombo e Via di Grotta Perfetta.

Morta Lodovica Bargellini: aveva lavorato anche con Sorrrentino

La giovane era originaria di Pistoia ma si era trasferita nella Capitale per studiare Costume al Centro sperimentale di cinematografia. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente ma non si esclude che la giovane abbia avuto fatale un colpo di sonno. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarla, portata all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso la ragazza è deceduta poco dopo.

Ludovica aveva davanti a sé una brillante carriera. Infatti, sempre nella Capitale aveva lavorato come modella prendendo inoltre parte in diverse produzioni al Teatro Azione con Michael Margotta e Doris Hicks; invece nel 2016 lavorò anche con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nella serie “The Young People”.

La giovane era attivamente impegnata anche in diversi lungometraggi quali ad esempio “Palato assoluto” di Francesco Falaschi e “Non c’è tempo per gli eroi” di Andrea Mugnaini e spot pubblicitari.

Il ricordo di un’amica su Facebook

Ora, la sua repentina e inaspettata scomparsa lascia un vuoto incolmabile per i familiari e gli amici che tanto le volevano bene. Numerosi infatti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore sui social.

“Ludo, i tuoi occhi lucenti, spenti mai. Mai. Vola libera Ludo, troppo presto per accettarlo. Adorata costumista del mio corto di esordio, allieva di Ale, attrice di rara forza. Amica della tribù”.

Così si esprime un’amica su Facebook, comprensibilmente scossa dalla morte dell’attrice.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri che proseguiranno con i rilievi anche oggi.

Foto IG Ludovica Bargellini