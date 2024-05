Incidente sul GRA, bus finisce fuori strada: traffico in tilt

Incidente stamani e traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare. Da oltre un’ora la circolazione risulta fortemente rallentata all’altezza dell’uscita per l’autostrada A24. Coinvolto nel sinistro un Bus Cotral finito fuori strada, tutti gli aggiornamenti.

Brusco inizio di settimana per i pendolari di Roma alle prese con lunghe code stamani, lunedì 13 maggio 2024, sul Raccordo a causa di un incidente che ha coinvolto un Bus sembrerebbe della compagnia Cotral. Da oltre un’ora infatti rallentamenti e code stanno interessando la carreggiata interna del GRA, tra l’A1 Diramazione Roma Nord e La Rustica.

Bus fuori strada sul GRA: gli aggiornamenti

L’incidente è stato registrato in corrispondenza del km 32+400. Secondo le prime informazioni raccolte il bus sarebbe finito fuori strada a seguito dello scoppio di uno pneumatico, sfondando il guard rail. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Il tratto interessato dall’incidente, comunque, non risulta chiuso ma comunque si circola su carreggiate ridotte proprio per consentire il recupero del mezzo.

