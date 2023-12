Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per il traffico proveniente dalla carreggiata interna, a causa di un incidente avvenuto in complanare.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’auto e una moto causando il decesso di una persona.