Incidente sul lavoro a Roma, fiamme nel palazzo: operaio ferito, 3 inquilini intossicati

Un incidente sul lavoro stamattina, 13 maggio, poco dopo le 8 ha provocato il ferimento di un operaio elettricista. Quest’ultimo stava lavorando a un quadro elettrico, in una palazzina di 4 piani e sedici appartamenti su via Capaci, borgata Finocchio, a Roma quando si sono sprigionate le fiamme.

L’intervento di Vigili del fuoco, Carabinieri e 118

Immediatamente è stato dato l’allarme ai Vigili del fuoco, accorsi per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto sono intervenuti, però, anche i Carabinieri di Tor Bella Monaca e i sanitari del 118. E il personale medico ha preso in cura l’elettricista che sembra aver riportato una ferita lacero-contusa non grave, almeno da quanto risulta dalle prime informazioni trapelate. Ma anche tre inquilini sarebbero stati travolti dal fumo che si è propagato nella tromba delle scale e sarebbero rimasti intossicati, pertanto, anche per loro è stato necessario il trasporto in ospedale, per essere sottoposti alle cure del caso.

Lo scoppio e poi le fiamme

I residenti avrebbero sentito uno scoppio, prima di rendersi conto che era divampato un incendio dal quadro elettrico sul quale l’operaio stava lavorando. Gli uomini dell’Arma sono chiamati ora a indagare sulla vicenda, verificando anche se l’intervento sia stato svolto nel rispetto delle norme sulla sicurezza.