Incidente sul lavoro a Roma, morto operaio di 52 anni: è precipitato da un’impalcatura

Incidente sul lavoro a Roma oggi pomeriggio, mercoledì 27 aprile 2022, che è costata la vita a un operaio di 52 anni. E’ successo in Via Toscana poco prima delle ore 13.00. L’uomo, stando alle prime informazioni, è deceduto dopo essere caduto da un’impalcatura.

Operaio morto a Roma oggi 27 aprile

Stando a quanto ricostruito l’operaio si trovava al quarto piano dei ponteggi – corrispondente al secondo piano della palazzina – allestiti per eseguire dei lavori. All’improvviso però, in una dinamica ancora in fase di accertamento, è caduto di sotto. Un volo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti di Polizia che ora indagano sull’accaduto.

