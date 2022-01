Incidente sulla Colombo: rallentamenti in direzione Roma

Code e rallentamenti su via Cristoforo Colombo, in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 8.20 di questa mattina.

Incidente sulla Colombo

Lo scontro è avvenuto all’altezza di Acilia, tra via Pindaro e via di Acilia. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente, che sembrerebbe essere di live entità e che, fortunatamente, non sembrerebbe aver riportato feriti. Al momento permangono rallentamenti in direzione della Capitale.

Seguiranno aggiornamenti.