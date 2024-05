Incidente sull’A1 Roma Napoli, coinvolti mezzi pesanti: uno si ribalta, l’altro prende fuoco. Ancora 9km di coda

Sulla A1 Milano-Roma-Napoli, tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli, si registra stamattina una coda di 9 km, per ripristino danni in seguito ad un grave incidente avvenuto nella notte all’altezza del km 581. Tre i mezzi coinvolti, due pesanti e un’autovettura. Gli aggiornamenti in tempo reale.

Grandi ripercussioni e disagi stamattina sulla autostrada A1 Milano Napoli a seguito di un grave incidente avvenuto nella notte. Tre i veicoli coinvolti: si tratta di due mezzi pesanti – uno finito in fiamme, un secondo invece ribaltato con conseguente perdita del carico trasportato – e una macchina. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

A1 riaperta alle 5.00: ancora lunghe code

Soltanto intorno alle ore 5:00 circa il tratto interessato dall’incidente – precisamente tra il bivio con la Diramazione di Roma sud e Valmontone in direzione Napoli – è stato riaperto. Attualmente sono ancora in atto i lavori di ripristino dei danni causati dall’incidente e il traffico in direzione Napoli transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

Incidente sulla Roma Napoli, gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale

Il traffico in questo momento – aggiornamento ore 8.00 – defluisce su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Circa 9 i km di coda mentre sono 8 quelli segnalati in direzione di Firenze, tra Colleferro ed il bivio con la Diramazione di Roma sud, dove il traffico defluisce su due corsie. Ripercussioni anche sulla Diramazione di Roma sud, con 2 km di coda per chi viaggia verso la A1 a partire da San Cesareo.

A chi proviene da Firenze ed è diretto verso Napoli, consigliamo di immettersi sulla A24 Roma-Teramo in direzione di Roma, utilizzare il Grande Raccordo Anulare, poi la Diramazione di Roma sud, uscire a San Cesareo e rientrare sulla A1 a Valmontone dopo aver percorso la SS6 via Casilina. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Colleferro, percorrere la SS6 via Casilina e rientrare in autostrada a San Cesareo sulla Diramazione di Roma sud.