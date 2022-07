Perde il controllo dello scooter e finisce contro una recinzione: morto 52enne

Non si ferma purtroppo la scia di sangue sulle strade della Capitale. Dopo il terribile incidente avvenuto ieri notte sulla Nomentana, un altro tremendo sinistro si è verificato nel pomeriggio sempre di ieri, giovedì 7 luglio. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un uomo di 52 anni.

Incidente mortale a Castel Madama: i fatti

Come anticipato i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 7 luglio, a Castel Madama e precisamente all’altezza di via Sant’Anna. Qui per cause ancora n via di accertamento, un uomo di 52 anni alla guida del proprio scooter — un Suzuki Burgman — ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo nell’opposta corsia di marcia e sbattendo poi contro una recinzione.

La vittima e i soccorsi

Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla vittima che è morta sul colpo. Gianvito Russo, questo il suo nome e di professione era un infermiere. Vani purtroppo i soccorsi. Infatti, una volta arrivati sul luogo dell’incidente i sanitar del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Non è chiaro al momento quali siano state le cause del sinistro. I carabinieri della stazione di Castel Madama sono tuttora al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto. La salma dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria.