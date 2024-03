Inquinamento a Roma, polveri dal Sahara provocano allarme: l’ordinanza del Sindaco

I limiti di Pm10 a Roma sono stati superati. La qualità dell’aria nella Capitale peggiora e, stavolta, a causa delle polveri sahariane che stanno trasportando in giro materiale particolato che per quanto naturale sta provocando conseguenze dannose. Non solo smog a creare problemi, ora ci pensa anche un fenomeno naturale a creare problemi alla salubrità dell’aria. Una situazione per la quale il Campidoglio è corso ai ripari emanando ordinanza che porta la firma del sindaco Roberto Gualtieri che impone limitazioni nella circolazione veicolare.

Il provvedimento del sindaco Gualtieri

Il provvedimento prevede dal “1 aprile al 31 ottobre del 2024 il divieto di accesso e circolazione dal lunedì al sabato, ad esclusione di festivi infrasettimanali da mezzanotte alle 24 nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro della Ztl ‘Fascia Verde’ la circolazione di auto a benzina e gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2; veicoli a gasolio Euro 3, ciclomotori e motoveicoli a benzina e gasolio Pre-Euro ed Euro 1”.

Quali sono le zone dove sono stati superati i valori di Pm 10

Sono alcune le zone nelle quali si è registrato il superamento del limite del valore di Pm 10, si tratta delle stazioni di Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Guido, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta. Una situazione che desta preoccupazione e per la quale il primo cittadino ha anche invitato la cittadinanza a collaborare e, in particolare, le fasce deboli a evitare di uscire ove non fosse indispensabile. I romani sono stati invitati, inoltre, nell’ordinanza del sindaco ad adottare misure che sono utili a ridurre l’inquinamento atmosferico anche con iniziative personali scegliendo di spostarsi a piedi invece che in auto.