Inquinamento, dati preoccupanti per la Capitale: battuta Milano

Smog, livelli preoccupanti nella Capitale in questi giorni prima di Natale. Il Comune di Roma è corso ai ripari firmando un’ordinanza per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti oggi e domani.

Sale l’allerta per le polveri sottili a Roma considerando che per tre giornate di seguito, dal 18 al 20 dicembre, sono stati superati i limiti di guardia per la concentrazione del PM10 in varie stazioni della città. Per questo il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato in fretta e furia l’ordinanza che oggi e domani limita fortemente la circolazione dei mezzi privati nella fascia verde.

Il provvedimento attiva anche tutta un’altra serie di misure che vanno dal divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a legna, passando per il divieto alle macchine di sostare col motore acceso in strada, fino all’incremento delle attività di lavaggio delle strade. Previste, in tal senso, multe salate per i trasgressori.

Roma più inquinata di Milano

Così, mentre i romani devono fare i conti con questo nuovo blocco del traffico, che si aggiunge al programma delle giornate ecologiche già varato dal Campidoglio, si studiano nuovi provvedimenti per frenare i livelli di inquinamento. Anche perché il dato della Capitale preoccupa e non poco: superata – in questa per nulla pregevole classifica – anche Milano.

Secondo gli ultimi dati del portale specializzato IQair le due città sono quelle in Europa dove la soglia di allerta è ai massimi. Roma, in particolare, è al ventunesimo posto per i livelli maggiormente preoccupanti in materia di qualità dell’aria nel mondo e Milano si piazza giusto due gradini più in basso. Di fatto entrambe sono nella “Top 30” delle città più inquinate al mondo.

Nella Capitale stop al traffico privato in fascia verde

Del resto, tornando a Roma, le previsioni di Arpa Lazio anche per i prossimi giorni sono tutt’altro che rosee. La speranza è allora quella che, bloccando la circolazione dei veicoli più inquinanti sia oggi, 22 dicembre, che domani 23, anti Vigilia di Natale, i livelli di smog possano tornare a scendere. Per sapere chi può circolare e chi no – e per conoscere i dettagli dell’ordinanza Sindacale firmata da Gualtieri – vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Le città più inquinate al mondo

Ad ogni modo dando uno sguardo alla situazione mondiale, sempre secondo la fonte sopra citata, Sarajevo risulta la città con i livelli di smog più alti. A seguire troviamo New Delhi (India), Lahore (Pakistan), Accra (Ghana), Dacca (Bangladesh) e Karachi. Per quanto riguarda i paesi più inquinati, ma non è certo una novità, India e Cina si mantengono ai vertici della classifica considerando che hanno il maggior numero di città con i livelli di qualità dell’aria più preoccupanti.