Inseguimento da film a Roma: centauro ubriaco sfreccia a 150 km/H per le strade del centro

Sfrecciava a tutta velocità per le strade della Capitale con la sua moto da corsa, arrivando a superare anche i 150km orari. Il “fulmine” protagonista di questa vicenda è un 21enne romano che la scorsa notte si è beccato una denuncia con diverse accuse, tra cui quella di guida in stato di ebbrezza. Già, perché il ragazzo – mentre scorrazzava a “tutta birra”- era anche ubriaco.

Folle inseguimento alla Balduina

I fatti si sono svolti nella notte tra giovedì e venerdì su via Medaglie d’Oro, in zona Balduina, a Roma. Il 21enne era in sella alla sua moto Mv Agusta F3 800, quando – intorno alle 2 di notte – si è trovato davanti il posto di controllo di una pattuglia della Polizia, che gli ha intimato l’Alt. Anziché fermarsi però, il centauro ha accelerato notevolmente iniziando una folle corsa in direzione Prati. Ne è scaturito un inseguimento spietato tra il ragazzo e diverse volanti della Polizia. Data la potenza e la velocità irraggiungibile della moto da corsa, gli agenti del posto di controllo avevano infatti richiesto rinforzi, non riuscendo a stare dietro al centauro. Il folle inseguimento è terminato – dopo ben 5 chilometri – con uno scontro violento sul lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, nel quartiere Flaminio.

Lo scontro e la denuncia

Il 21enne ha preso in pieno con la sua moto una pattuglia che lo aveva intercettato e gli si era parata davanti. Nell’impatto violentissimo i due poliziotti a bordo della volante sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Cristo Re. Il motociclista invece è rimasto miracolosamente illeso. Una volta identificato, è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo. Il ragazzo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza e danneggiamento ai beni dello Stato.