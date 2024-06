Inseguimento rocambolesco ieri sera sul litorale romano. Un ragazzo, in fuga da Polizia e Carabinieri, ha seminato il panico lungo le strade di Ladispoli, in provincia di Roma. Nel corso del “testa a testa” con le forze dell’ordine una Volante è anche rimasta coinvolta in un incidente, feriti due agenti. Ecco cosa è successo.

Ha ingaggiato un inseguimento con le forze dell’ordine prima di essere fermato lungo Via Settevene Palo, a Ladispoli (Roma). Così un giovane di 24 anni, italiano, è finito in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito ieri sera, intorno alle 21.49, è stato segnalato un inseguimento tra una Kuga – che risulterà poi presa a noleggio – e i Carabinieri, ai quali si sono aggiunte poi in ausilio le Volanti della Polizia di Stato. Alla fine però il giovane, non prima di aver impattato contro uno dei mezzi di servizio, è stato bloccato e arrestato.

Feriti due poliziotti

Due gli agenti della Polizia di Stato rimasti feriti nella circostanza, anche se fortunatamente in modo non grave. Medicati in Ospedale, uno ha ricevuto una prognosi di tre giorni, l’altro di due. In corso gli accertamenti per capire il motivo della tentata fuga.