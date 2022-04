Internazionali BNL d’Italia 2022: verso l’esclusione degli atleti russi e bielorussi?

Roma come Wimbledon, si valuta lo stop alla partecipazione degli atleti della Federazione Russa. E’ questa l’indiscrezione circolata in queste ultime ore e che ha già suscitato numerose polemiche coinvolgendo anche big della storia del tennis italiano. La questione, si capirà, è delicatissima e potrebbe portare a ripercussioni sotto vari livelli, da quello sportivo in sé – vista la caratura degli atleti che eventualmente verrebbero esclusi, a quello economico-politico.

Chi sono i tennisti russi e bielorussi a rischio esclusione dagli Internazionali di Roma

Per questi motivi il Governo italiano è chiamato ad una decisione non certo semplice. A rischio esclusione dunque, qualora l’ipotesi venisse chiaramente confermata, ci sono i tennisti Medvedev e Rublev solo per citare quelli più importanti. Ma a rischio, considerando la TOP 100, ci sono anche Karen Khachanov (numero 26 del mondo), e Aslan Karatsev, quattro gradini più in basso del ranking e Ilya Ivashka, quest’ultimo al 44esimo posto del ranking.

Gli internazionali d’Italia seguiranno quanto stabilito per Wimbledon o si andrà nella direzione opposta? Ricordiamo che, come spiegato stamani da Repubblica, Wimbledon, viene organizzato dai privati mentre gli ATP di Roma sono un torneo Masters 1000 e l’organizzazione è affidata all’Atp e Wta. Federazioni che hanno già detto la loro: no all’esclusione, sì all’apertura a tutti gli atleti anche per Roma. Tagliarli del resto comporterebbe comunque vada un declassamento del torneo considerando che Medvedev, così come Rublev, è ai vertici del ranking mondiale.

Quando iniziano gli ATP di Roma 2022

Ricordiamo che il torneo è ad una manciata di giorni dal via. Gli Internazionali BNL d’Italia sono in programma infatti dal 2 al 15 maggio prossimi. Ricordiamo che il torneo sarà aperto al pubblico e sancirà il ritorno al Foro Italico degli appassionati dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Gli sportivi contrari allo stop degli atleti russi

Il fronte dei contrari a questo tipo di decisioni si è sollevato anche tra diversi campioni del tennis sia ancora in carriere che del passato. Come Adriano Panatta ad esempio o Djokovic che hanno criticato soluzioni di questo tipo. Il primo ha parlato di “ipocrisia e stupidaggine totale” mentre il secondo non ha esitato a bollare il caso come “follia” dato che “lo sport non c’entra con la guerra”. Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? E voi che ne pensate?