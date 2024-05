Internazionali BNL d’Italia 2024: quando scenderà in campo Sinner? La possibile data

Internazionali di Roma, ci siamo. L’appuntamento tennistico più atteso dell’anno nella Capitale è ormai alle porte: si parte il 6 maggio e l’attesa sarà tutta ovviamente per Jannik Sinner. C’è però un po’ di apprensione visto quanto successo a Madrid: facciamo allora il punto sulle sue condizioni e vediamo per quando è fissato il suo esordio nel torneo romano.

Come sta Sinner? E’ questa una delle domande più ricorrenti in questi giorni, specie perché siamo alla vigilia degli ATP di Roma. E chiaramente il pubblico di casa non vede l’ora di ammirare le gesta del campione italiano per accompagnarlo nella sua marcia di avvicinamento alla posizione numero 1 del ranking mondiale. Ma nella sua ascesa ci si è messo di mezzo qualche guaio fisico che a Madrid lo ha portato addirittura al ritiro alla vigilia del quarto di finale. Ma dal suo staff filtra un certo ottimismo e il recupero non sembra in discussione.

Quando giocherà Sinner a Roma: la tabella di marcia

Si perché il tutto sarebbe avvenuto in un’ottica di prudenza e cautela. Zero rischi insomma, pianificando al meglio il calendario degli appuntamenti da qui in avanti. E il primo torneo cerchiato in rosso è proprio Roma, che partirà esattamente tra tre giorni. Ma, ovviamente, non per tutti.

I big infatti faranno il loro ingresso nei giorni immediatamente successivi, accedendo di fatto l’entusiasmo dei tifosi al Foro Italico. Già, ma quando toccherà all’altoatesino? Ad oggi non è ancora disponibile il tabellone anche perché si attende l’ultimazione delle pre-quali che assegneranno le ultime wild card per la rassegna. Ad ogni modo una data sembrerebbe essere già stata fissata.

La possibile data dell’esordio di Sinner a Roma

“Ho sempre desiderato giocare a Roma: so che l’anno scorso non ho fatto bene, per questo ho la necessità di migliorare il risultato“, queste erano state le parole di Sinner circa due mesi fa. Insomma, le premesse per un grande torneo ci sono tutte e l’entusiasmo attorno al campione di certo non manca. Per vederlo all’opera sulla terra rossa di Roma servirà ad ogni modo pazientare ancora un po’: come anticipato dal CorSport stamani l’esordio di Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2024 non dovrebbe avvenire prima di venerdì 10 maggio. Di conseguenza il numero 2 al mondo avrà ancora qualche giorno di tempo per prepararsi al meglio, smaltendo le noie dell’infortunio che lo ha bloccato in Spagna.