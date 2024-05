Internazionali di Tennis a Roma, i migliori 5 ristoranti vicino al Foro Italico: alla carta o menù del giorno

Ha preso il via il 6 maggio scorso l’81esima edizione degli Internazionali di Tennis a Roma che, come di consueto, si disputano al Foro Italico fino al 19 maggio prossimo. Un appuntamento importante per gli appassionati che richiama italiani e stranieri ad assistere allo spettacolo che vede scendere sul campo di terra rossa grandi nomi del tennis: Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Casper Ruud, Stefano Tsitsipas, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov, Alex De Minaur, Holger Rune e Rafael Nadal.

Internazionali di tennis: dove mangiare vicino al Foro Italico

Gli spettatori sono, anche quest’anno, numerosi. E in tanti scelgono i locali nei pressi del Foro Italico per consumare un pranzo o una cena, che si tratti di un pasto frugale o luculliano. D’altra parte la scelta è vasta nelle zone a ridosso del Flaminio. Non resta che esaminare una piccola parte della lunga lista di ristorantini o locali pronti ad accogliere gli ospiti.

Scegliere alla carta o il menù del giorno

Il Bistrò 64, in via Guglielmo Calderini, per quanto sia un locale giovane, nato solo lo scorso anno, gode di ottima fama, grazie ai magnifici piatti preparati dallo chef Giacomo Zezza, il sommelier Nicola Bacalu e un’impeccabile gestione di Emanuele Cozzo. Non mancano piatti della tradizione romana, oltre a una varietà di altre pietanze caratterizzate da influenze orientali. I visitatori sono liberi di scegliere tra i menù degustazione o ordinare alla carta.

Vineria di pesce

Calipè, in viale del Pinturicchio, è una vineria di pesce. La scelta è vasta sia di primi, sia di secondi piatti, ma anche di vini, potendo vantare una cantina ricca, tanto da permettere una scelta tra 120 etichette. Il menù prevede anche crudi di pesce, ma risponde alle richieste di tutti i palati.

Aperitivi, pranzo o cena e una grande varietà di vini

Apoteca e Tinello in piazza Melozzo da Forlì, offre una vasta scelta di aperitivi, ma anche pranzo o cena con crudi di carne e pesce, taglieri di salumi e formaggi e immancabilmente pietanze tipiche della tradizione romana. Il doppio nome del locale è dovuto a un’enoteca estremamente ricca, dove è possibile gustare ogni tipo di vino, ma anche acquistarlo.

La scelta per chi vuole un ambiente informare

Mostò in viale del Pinturicchio offre un ambiente informale ed estremamente semplice ai suoi clienti. Si tratta di un locale dove è possibile fermarsi per consumare un aperitivo, ma anche un pasto che nella sua semplicità sarà in grado di rispondere alle richieste della clientela che potranno mangiare degustando un ottimo vino, tra i tanti offerti dal locale.

Genuinità e semplicità

Lo’osteria in via della Prati della Farnesina verso Ponte Milvio è un locale che ricerca la genuinità nei piatti proposti. Le pietanze romane offerte rispondono alle richieste di romani e turisti. Con semplicità e nel rispetto della tradizione viene messo a disposizione dei clienti un menù con proposte del giorno, anche in base alle materie prime di stagione, ma anche alla carta.