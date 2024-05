Investimento mortale a Roma: perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni

Uno spaventoso incidente, con esito mortale per un uomo all’inizio del fine settimana nella Capitale. Questa volta il dramma è accaduto in zona Tuscolano, nella serata di ieri, venerdì 24 maggio 2024, prima della mezzanotte.

Una ragazza di 19 anni ha travolto con la propria auto due uomini che passeggiavano a bordo strada. Saranno le indagini e i rilievi ancora in corso ad accertare la precisa dinamica del fatto, i cui particolari sono ancora oggetto di ricerca. L’altro uomo è ricoverato in ospedale in condizioni difficili. Ecco i dettagli di quel che è accaduto.

Perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni

Nella serata di ieri, a Roma, una ragazza sembrerebbe aver perso completamente il controllo della propria auto colpendo due persone che si trovavano sulla sua traiettoria, a bordo strada. La dinamica è ancora da acclarare, così come le ragioni che hanno portato al fatale incidente.

Un 65enne è morto sul posto

La ragazza, 19 anni, stava percorrendo Via Suor Maria Mazzarello, quando, intorno alle 23.15, ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura. In quel momento due uomini stavano camminando a bordo strada. Il veicolo della ragazza, una Volkswagen Up, ha travolto letteralmente i due uomini, con esito mortale per uno dei due, per il quale non c’è stato nulla da fare. L’uomo, 65 anni è deceduto sul posto, mentre il secondo, di 61 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni in codice rosso.

Le indagini della Polizia locale

Anche la ragazza, sebbene illesa e unico passeggero dell’auto, si trova ora in ospedale, soprattutto per le analisi tossicologiche, per capire se fosse o meno sotto effetto di alcool o di droghe. Intanto, proseguono i rilievi e gli accertamenti sul posto anche da parte della Polizia Locale, Gruppo Centro, intervenuta dopo le segnalazioni.