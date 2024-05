ITA Airways, cerca personale per l’aeroporto di Fiumicino: come candidarsi e quali sono le figure richieste

Ita è la compagnia aerea che dal 2021 ha sostituito l’Alitalia. Rappresenta, pertanto, la nuova compagnia di bandiera italiana. Sin da subito è stato chiaro che la Ita Airwais avesse in mente un obiettivo di crescita per offrire ai suoi clienti il più gran numero di destinazioni, sia nazionali sia internazionali, servizi efficienti agli utenti e velivoli di nuova generazione ad ampliare la flotta.

Potenziamento dell’organico Ita

Un programma di lavoro chiaro che passa anche attraverso un rafforzamento dell’organico. Ed è per questo che la società ha annunciato la sua intenzione di incrementare le assunzioni tanto da prevedere che entro il 2025 saranno 4mila i posti di lavoro offerti. Sono costanti i nuovi reclutamenti di personale all’interno della compagnia aerea italiana. Le figure richieste periodicamente vanno da personale di volo, comandanti, piloti, personale a terra e in generale membri dello staff da inserire negli uffici di Fiumicino e Milano, ma anche da destinare a sedi estere.

Di recente altre offerte di lavoro dalla compagnia aerea

Le richieste di candidature si susseguono ormai da tempo. E anche in questi giorni ha annunciato l’intenzione di assumere altro personale destinato a varie mansioni. Tutto organico che verrà impiegato presso lo scalo di Fiumicino, seppure, come è giusto che sia, sono specifiche le figure richieste, alle quali si chiede una formazione altrettanto specifica.

Quali sono le figure richieste

In questa nuova ondata di assunzioni viene richiesto che i candidati siano in grado di svolgere attività di manutenzione, monitoraggio e gestione della documentazione tecnica. Tutto questo per andare a occupare alcuni ruoli specifici, visto che Ita Airwais è in cerca di un addetto ingegneria cabina, e tutti coloro che sono interessati devono essere in possesso del diploma di scuola superiore o di una laurea in ingegneria; di un internal auditor con laurea in discipline economiche – finanziarie o ingegneria; un junior maintenance program con laurea in ingegneria aerospaziale; un referente debt capital markerts & derivatives con lascurea in discipline economiche finanziarie e un tecnico ground operations control con diploma scuola superiore o laurea.

Quali sono i requisiti generali richiesti ai candidati

In questa ricerca di personale vengono, però, indicati requisiti generali dei quali tutti i candidati devono essere in possesso e si tratta di: una pregressa esperienza nella mansione per la quale ci si propone, di una buona se non ottima conoscenza del pacchetto Office, di un’ottima conoscenza della lingua inglese, di buone capacità analitiche comunicative e relazionali, di disponibilità a offrire il proprio servizio full-time con turni anche notturni e nei giorni festivi.