Italo, posti di lavoro anche a Roma: come presentare domanda

In tanti con l’arrivo dell’anno nuovo sperano in un cambiamento e magari anche in un posto di lavoro sicuro. E allora è proprio il caso di tenere conto dell’offerta di ‘Italo’, l’azienda di trasporto ferroviario che opera su tutto il territorio nazionale che ha in progetto di ingrandire la famiglia con altre assunzioni. Un’occasione importante per tutti coloro che sono in cerca di un’occupazione.

Quali sono le figure ricercate

Sono diverse le figure ricercate: hostess e steward, ma anche altre figure tra le quali: junior business analyst e junior internal audit, un addetto loyalty & crm , un digital marketing e un content management internazionale. Si tratta di 30 posti di lavoro in tutto, 20 da inserire nel ruolo di hostess e steward e le restanti come impiegati nei vari settori che sia commerciale, di controllo, di bilancio o di pianificazione; ma anche di personale da inserire in Italbus nella mansione di controller e addetto all’e-commerce e, non di meno, un impiegato appartenente alle categorie protette secondo l’articolo 18. Si tratta di personale che verrà impiegato nelle sedi di Roma, Venezia e Milano.

Come partecipare alle selezioni

Le domande per partecipare alle selezioni devono essere inviate entro il 20 gennaio prossimo, tramite accesso diretto sul sito istituzionale di Italo. Coloro che supereranno le selezioni verranno chiamati a seguire un corso di formazione che durerà tre settimane, con inizio il 15 febbraio. Solo dopo aver superato il corso, i candidati verranno assunti in somministrazione con l’eventualità di essere stabilizzati in seguito.

Requisiti per presentare domanda

Ovviamente per accedere alle selezioni sono previsti requisiti specifici: il possesso del diploma o anche la laurea, la conoscenza della lingua inglese e disponibilità a lavorare in turnazioni. La società sottolinea che tra le caratteristiche di rilievo ci deve essere: ‘la capacità di comunicare in maniera empatica con la clientela e una spiccata propensione al problem solving e spirito di squadra’.

Cosa garantisce Italo ai suoi dipendenti

Al momento Italo vanta una squadra di lavoro composta da 1.400 dipendenti e ciascuno può contare su un ambiente familiare e sulla tutela dell’azienda che offre una serie di servizi al suo personale: teleconsulto medico, convenzioni con palestre e agenzie di viaggio e costanti corsi di formazione tesi a mantenere l’organico sempre aggiornato, fornendogli al contempo la possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda.

Il progetto che coinvolge le scuole

L’impegno di Italo è tale da aver coinvolto anche realtà scolastiche lo scorso anno, sui territori di Lombardia, Veneto, Lazio e Puglia. Grazie al progetto ‘Train your future’ l’azienda di trasporto ferroviario ha incontrato gli studenti per prospettare loro un futuro nel mondo del lavoro, attraverso un percorso accademico mirato.